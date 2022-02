Szczepan Twardoch dostał nagrodę im. Kazimierza Kutza. Wdowa po reżyserze nie zgadza się z wyborem

- Dla Kazimierza Kutza zawsze była ważna prawda, łączył się myślami z marszami. Jedna rzecz zabolała mnie w wypowiedziach Szczepana Twardocha, przy czym nie oceniam literatury, a nie jest to nagroda literacka. Kiedy już nie mógł chodzić na manifestacje, bo był chory, ja chodziłam za niego. Zwłaszcza wspierał kobiety, więc wypowiedź laureata o tym, że na te marsze chodzą emeryci, którzy mają nadzieję na poznanie jeszcze kogoś i przeżycie miłości, jest nie do przyjęcia. Może i Kazimierz Kutz romansował, ale nie na marszach wolności. To jest moje votum separatum.