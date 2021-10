Surogatki z czarnej strefy. Rodzą "po cichu", za kilkadziesiąt tysięcy dolarów

Surogacja na Ukrainie kosztuje od 35 do 55 tys. dolarów dla pary starającej się o dziecko. Dziewczyny dostają mniej, czyli jakieś 15-16 tys. dolarów plus różne dodatki miesięczne. Na lekarstwa, opiekę, ubrania itd. Finalnie może to być więc koło 20 tys. dolarów. To ogromna kwota, przeliczając to na hrywny i tamtejsze zarobki. Z drugiej strony: nie jest to tak dużo, zważając na to, że poświęcasz swoje ciało na 9 miesięcy albo na dłużej, bo kobieta musi przejść proces przygotowania się, stymulacji hormonalnej. W Stanach program surogacyjny to koszt 100 tys. dolarów. Z racji sytuacji ekonomicznej Ukrainki decydują się to robić za dużo, dużo mniej.