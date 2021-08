Polka wbrew woli została surogatką szejka. "Nie mam w sobie chęci odwetu"

- Mam to szczęście, że nie mieszkam w Polsce - komentuje. - Mówię to z pełną świadomością. Przykro mi, że doszło do czasów, w których tęsknotę za ojczyzną zastępuje radość, że się w niej nie mieszka, ale taka jest niestety rzeczywistość. Dziwi mnie, że tak wielu ludziom tak łatwo przychodzi akceptacja łamania ich praw, ale protesty na ulicach Polski i wielu innych krajów napawają mnie nadzieją. Ja sama należałam do kobiet, które wcale nie były zaangażowane w walkę o prawa kobiet. Na swojej skórze i bardzo boleśnie przekonałam się jak to jest, gdy ktoś podejmuje decyzje o twoim ciele, za ciebie, i mogę jedynie apelować, by nieprzekonane do protestów kobiety uwierzyły na słowo, zanim ktoś im to zrobi.