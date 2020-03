"Śmiech i śmierć": życie w miniaturze [RECENZJA]

Niecodzienne historie z codziennego życia, w których najciekawsze czai się gdzieś w tle. Trzeba się wsłuchać w opowieści autora, doświadczać, choć niekoniecznie próbować zrozumieć. "Śmiech i śmierć" do niczego nie zmusza, ale zostawia w czytelniku ślad.

Adrian Tomine to rzadki przykład autora komiksów, który świetnie by się odnalazł w literaturze bez dymków i kadrów. W jego twórczości nie brakuje wątków autobiograficznych, ale często pisze o kobietach i sytuacjach, których nie mógł przeżyć.

Historie sprawiają wrażenie zasłyszanych anegdot, z których Tomine zrobił małe dzieła sztuki. Bez wyrazistej puenty i narzucania wniosków. Nie trzeba ich nawet jakoś szczególnie interpretować. Wystarczy, że te okruchy czyjegoś życia trafiają do czytelnika i nie dają o sobie zapomnieć. Małe wielkie przeżycia. Ulotne chwile, które tylko Tomine potrafił tak błyskotliwie uchwycić.

"Śmiech i śmierć" to kolejny zbiór krótkich nowel, kontynuacja cyklu "Optic Nerve" tworzonego przez Tomine od początku lat 90. Na pierwszy rzut oka trudno tu dostrzec wspólny mianownik. Pod kątem wizualnym autor według własnego uznania przeskakuje z monochromatycznych ilustracji do pełnego koloru. Niektóre komiksy sprawiają wrażenie gazetowych pasków, a w kolejnej opowieści obcujemy z całostronicowymi rysunkami bez dymków czy nawet postaci bohaterów. Tomine jest mistrzem minimalistycznego realizmu i przywiązania do detali (rekwizyty, sceneria). Jego rysunki często wydają się płaskie, jednowymiarowe. Ale w innych historiach świetnie operuje czernią i bielą, mocno cieniuje, choć cały czas jego kreska jest schludna i wyrazista.