Śledztwa Enoli Holmes – 3. Tajemnica białych maków – recenzja

Droga do odkrycia tajemnicy zniknięcia Watsona jest jednak jeszcze daleka, więc Enola będzie musiała nie tylko odkryć znaczenie innych zaszyfrowanych wiadomości, ale także dokładniej przyjrzeć się właścicielce sklepu z akcesoriami teatralnymi, której zachowanie jest co najmniej podejrzane. Oczywiście w tym przypadku przydatna okaże się umiejętność dedukcji, ale główna bohaterka będzie musiała się też wykazać odwagą i sprytem. W trakcie prowadzonego przez nią dochodzenia będziemy więc świadkami, jak wspina się na dach czy w przebraniu wkrada się do zakładu dla obłąkanych.