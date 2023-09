Przyjaźnił się z jego synem. Wspomina ostatnią rozmowę z Zdzisławem Beksińskim

Wtedy były to głównie rock i jazz, ale nieco później w płytotece artysty pojawiła się muzyka klasyczna. Zdzisław Beksiński miał ogromną wiedzę na temat kompozytorów. Zawsze była to muzyka nosząca w sobie duży ładunek emocjonalny. Jako dorosły już człowiek często bywałem u Tomka w Warszawie i przy okazji wpadaliśmy do mieszkania jego rodziców. Matka mojego przyjaciela zawsze wypytywała o Sanok, a pan Zdzisław z przyjemnością pokazywał "świeżo" namalowane obrazy. Klimat mieszkania Beksińskiego z pracownią i tą wszechobecną muzyką pozostał w mojej głowie do dziś.