"Błagam, nie budź mnie". Ostatnie słowa Tomasza Beksińskiego do ojca przed śmiercią

Zdzisław Beksiński ukrył przed policją list pożegnalny syna, który ten napisał na komputerze i nagrał na dyktafon. Ojciec nie chciał, żeby ostatnie słowa wpadły w ręce postronnych osób i przeciekły do tabloidów, stając się tanią sensacją. Dopiero po kilku latach przyznał do swojej kamery, co syn powiedział przed śmiercią.