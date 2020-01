Przesiadujesz na Instagramie? Szwedzki badacz ostrzega: Nie da się konkurować z milionem ludzi

W badaniu, któremu poddano 1500 nastolatków i młodych dorosłych, 70 procent z nich stwierdziło, że obraz ich własnego ciała pogorszył się w ich oczach pod wpływem Instagramu. Andres Hansen pokazuje jak łatwo zniszczyć sobie życie w dobie mediów społecznościowych.

Anders Hansen, autor takich poradników jak "Projekt zdrowie" czy "W zdrowym ciele, zdrowy mózg" udowadnia, że przesiadywanie w social mediach może skutecznie obniżać poczucie własnej wartości i prowadzić do depresji czy stanów lękowych. Zarówno Facebook jak i Instagram sprawiają, że czujemy się gorsi od innych, niezależnie od statusu społecznego. Co ciekawe, kobiety są bardziej podatne na ich negatywny wpływ.

Zielone koczkodany, podobnie jak ludzie, mają bardzo przejrzystą hierarchię społeczną. Zarówno u nich, jak i u nas ważne jest ustalenie swego miejsca w stadzie. Ma ono istotny wpływ na to, jak się czujemy, a serotonina jest w pewnym sensie częścią biologicznego pomostu między naszym miejscem w hierarchii a naszym samopoczuciem.

Nietrudno pojąć, że strącenie z wysokiej pozycji jest emocjonalnie bolesne, ważne jest jednak, aby się zatrzymać i zastanowić, co to może znaczyć. Rywalizacja z innymi i znalezienie się na kiepskiej pozycji, zwłaszcza pogorszenie tej pozycji, może skutkować lękiem i złym samopoczuciem. Dziś konkurujemy bez przerwy. Współzawodniczymy w sporcie. Ścigamy się o najlepszy wynik sprawdzianu z matematyki. Za pośrednictwem Facebooka i Instagrama rywalizujemy w konkurencji o najbardziej egzotyczne wakacje, największą liczbę przyjaciół lub najdroższe kafelki w łazience.

Kiedy dorastałem, porównywałem się do kolegów w szkole, a moimi idolami były tyleż wątpliwe, co nieosiągalne gwiazdy rocka. W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież są bombardowane nie tylko zdjęciami swoich kolegów ze szkoły, ale także obrobionymi w Photoshopie idealnymi zdjęciami gwiazd Instagramu, które ustanawiają nieosiągalny wzorzec tego, co się uważa za dobre życie.