Najnowsze Popularne Baza książek Dzieje się Gwiazdy piszą Poradniki W drodze Kryminał Love story Biografie Książki dla dzieci Recenzje Wideo Najnowsze Popularne WP Książki rob hart + 3 magazynfragment książkiwydawnictwo W.A.B. oprac. Kamila Gulbicka 1 godzinę temu Antyutopia, która może się ziścić. Na polski rynek wchodzi rewolucyjna książka Roba Harta "Magazyn" Roba Harta to antyutopia, która mrozi krew w żyłach. Autor przedstawił kontrowersyjną wizję przyszłości, która niepokoi, ponieważ ociera się o rzeczywistość. Ta książka ma szansę stać się prawdziwym hitem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Chmura miała być domem, okazała się więzieniem (Shutterstock.com) "Chmura" w której pracują główni bohaterowie, to ogromna firma technologiczna, która trzyma w garści cały amerykański rynek. Przekraczając jej progi każdy otrzymuje przydział mieszkaniowy oraz pracę. "Chmura" przyciąga bo daje poczucie bezpieczeństwa. Zapewnia przyzwoite życie i dach nad głową. W zamian wymaga ciężkiej pracy, lojalności oraz poszanowania jej zasad. Ten złudny świat jest chłodny i uporządkowany. Człowiek, który wybierze tu życie musi pogodzić się z tym, że rezygnuje z wolności. Ma ograniczony wybór, a często musi zdawać się na decyzje podejmowane odgórnie. Rob Hart stworzył powieść, która choć nie jest książką non-fiction, to jednak głęboko porusza i niepokoi. "Magazyn" jest wizją, która może się spełnić, jeśli nie zmienimy naszych wyborów i stylu życia. Czy jesteśmy gotowi oddać wolność w zamian za prowizoryczne poczucie bezpieczeństwa? Czy zgodzimy się milczeć, gdy będziemy potrzebowali krzyczeć? Dzięki uprzejmości wydawnictwa W.A.B. publikujemy fragment książki Roba Harta. Powieść będzie miała premierę 29 stycznia 2020 r. Rozdział 1. "Rekrutacja" A więc umieram! Wielu ludzi dociera do kresu życia, nawet nie wiedząc, że go osiągnęło. Po prostu pewnego dnia gaśnie światło i już. Tymczasem ja znam ostateczny termin swojego zejścia. Nie zdążę przelać własnej historii na karty książki, choć wszyscy mi mówią, że powinienem to zrobić. Musi wystarczyć blog, który tu prowadzę i który wydaje mi się odpowiednim miejscem do takich rzeczy. Ostatnio mało sypiam, a dzięki temu chociaż mam co robić nocami. Zresztą sen jest dla tych, którym brakuje ambicji. Przynajmniej pozostanie jakiś zapis. Wolę, żebyście usłyszeli to ode mnie niż od kogoś, komu po prostu zależy na zarobku i kto stawia hipotezy na podstawie ograniczonej wiedzy. Wiem z doświadczenia, że takie hipotezy są niewiele warte. Mam nadzieję, że historia będzie ciekawa, ponieważ czuję, że miałem naprawdę dobre życie. Pomyślicie sobie: panie Wells, pański majątek jest wart niemal trzysta pięć miliardów dolarów, co czyni pana najbogatszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych i czwartym pod względem zamożności mieszkańcem błękitnej planety, więc to oczywiste, że miał pan naprawdę dobre życie. Tyle że, moi drodzy, wcale nie w tym rzecz. A raczej, co ważniejsze, jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Prawda jest bowiem taka, że poznałem najpiękniejszą kobietę na świecie i przekonałem ją, by wyszła za mnie za mąż, kiedy byłem jeszcze goły jak święty turecki. Razem wychowaliśmy córeczkę, która owszem, dorastała w komfortowych warunkach, ale nauczyła się doceniać wartość pieniądza. Używa słów "proszę” i "dziękuję” bez cienia wyrachowania. Zjeździłem cały świat. Odwiedziłem zakątki globu, o jakich mój tata nawet nie słyszał. Poznałem trzech prezydentów i każdemu z nich podpowiedziałem, okazując należny mu szacunek, jak mógłby lepiej sprawować swój urząd – wszyscy mnie wysłuchali. Rozegrałem swoją perfect game w miejscowej kręgielni i moje nazwisko nadal figuruje na liście najlepszych graczy. Oczywiście nie zawsze było różowo, ale dziś, kiedy tak tu siedzę, psy leżą u moich stóp, Molly śpi w sąsiednim pokoju, a Claire ma zapewnioną przyszłość, czuję satysfakcję ze wszystkiego, co w życiu osiągnąłem. Używa słów „proszę” i „dziękuję” bez cienia wyrachowania. Zjeździłem cały świat. Odwiedziłem zakątki globu, o jakich mój tata nawet nie słyszał. Poznałem trzech prezydentów i każdemu z nich podpowiedziałem, okazując należny mu szacunek, jak mógłby lepiej sprawować swój urząd – wszyscy mnie wysłuchali. Rozegrałem swoją perfect game w miejscowej kręgielni i moje nazwisko nadal figuruje na liście najlepszych graczy. Oczywiście nie zawsze było różowo, ale dziś, kiedy tak tu siedzę, psy leżą u moich stóp, Molly śpi w sąsiednim pokoju, a Claire ma zapewnioną przyszłość, czuję satysfakcję ze wszystkiego, co w życiu osiągnąłem. Jestem dumny z Chmury i mówię to z wielką pokorą. Chmura jest dokonaniem, o jakim większość ludzi może jedynie pomarzyć. Swoboda, jaką cieszyliśmy się w czasach mojego dzieciństwa, skończyła się i dziś niewielu o niej pamięta. Dawniej znacznie łatwiej osiedlało się i zarabiało na życie. Z czasem jednak obie te rzeczy stały się luksusem, a w końcu – czystą fantazją. Chmura się rozrastała, a do mnie docierało, że może być czymś więcej niż tylko sklepem. Może stanowić rozwiązanie. Może przynieść ulgę temu wspaniałemu krajowi. Może przypomnieć ludziom, jakie znaczenie kryje się za słowem "dobrobyt”. Tak też się stało. Zapewniliśmy miejsca pracy. Zapewniliśmy dostęp do niedrogich towarów i opieki zdrowotnej. Gwarantujemy państwowej kasie miliardy dolarów wpływów z podatków. Niesiemy sztandar kampanii na rzecz redukcji śladu węglowego, wypracowaliśmy standardy i metody, które przyczynią się do ocalenia planety. Materiały prasowe Podziel się Uczyniliśmy to wszystko, skupiając się na jedynej rzeczy, jaka liczy się w życiu: rodzinie. Mam dwie: jedną w domu, drugą w pracy. Obie są zupełnie różne, obie kocham całym sercem i obie z żalem opuszczam. Lekarz daje mi rok. Ufam mu, bo wiem, że zna się na swym fachu. Zdaję sobie sprawę, że wkrótce i tak wyjdzie to na jaw, dlatego myślę, że równie dobrze mogę wam powiedzieć tu i teraz. Nowotwór trzustki czwartego stopnia. Czwarty stopień oznacza, że rak rozprzestrzenił się na inne części mojego organizmu. Konkretnie na kręgosłup, płuca oraz wątrobę. Nie ma piątego stopnia. Rzecz w tym, że trzustka znajduje się głęboko w jamie brzusznej i zanim się zorientujesz, że coś jest nie w porządku, bardzo często bywa za późno, by cokolwiek zaradzić. Choroba trawi organ w zastraszającym tempie. Lekarz położył mi dłoń na ramieniu i zanim odezwał się grobowym tonem, pomyślałem: No tak, to będzie zła wiadomość. Kiedy powiedział mi, jak wygląda sytuacja, moje pierwsze pytanie brzmiało: – Co ta trzustka w ogóle robi? Użyłem dokładnie takich słów, jak pragnę zdrowia. Roześmiał się, a ja mu zawtórowałem, co odrobinę rozładowało atmosferę. I bardzo dobrze, bo później zrobiło się niewesoło. Trzustka wspomaga trawienie i reguluje poziom cukru we krwi. Teraz już wiem. Został mi rok. Dlatego jutro moja żona i ja wyruszamy w trasę. Zamierzam odwiedzić tyle Central w Stanach Zjednoczonych, ile zdołam.

Chcę podziękować. Zdaję sobie sprawę, że nie uda mi się podać ręki każdemu pracownikowi każdej Centrali, ale przynajmniej, do cholery, spróbuję to zrobić. To lepsze niż siedzenie w domu i czekanie na śmierć. Jak zawsze będę przemieszczał się autokarem. Latanie zostawiam ptakom. Zresztą tyle to dziś kosztuje, że szkoda gadać. Objazd zajmie sporo czasu i podejrzewam, że w trakcie poczuję zmęczenie. Może nawet wpadnę w lekkie przygnębienie pomimo mojego pogodnego usposobienia. Trudno przecież oczekiwać od człowieka, który dowiedział się o własnej rychłej śmierci, że będzie zachowywał się, jak gdyby nigdy nic. Zaznałem w życiu dużo miłości i życzliwości, dlatego teraz muszę dać z siebie tyle, ile zdołam. W przeciwnym razie skażę samego siebie na rok snucia się z kąta w kąt. Nie możemy do tego dopuścić. Molly udusiłaby mnie gołymi rękami, żeby prędzej mieć to z głowy! Minął tydzień, od kiedy się dowiedziałem, ale teraz, kiedy o tym piszę, wszystko zaczyna mi się wydawać coraz bardziej rzeczywiste. Już nie ma odwrotu.

No dobrze, na razie wystarczy. Pójdę na spacer z psami. Przyda mi się łyk świeżego powietrza. Jeśli zobaczycie mój autokar, pomachajcie do mnie. Lubię, kiedy ludzie to robią, zawsze poprawia mi to nastrój. Dziękuję, że zechcieliście przeczytać mój wpis. Wkrótce znów się odezwę.