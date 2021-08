Poznał ją, gdy miała 19 lat. Gdy umierała, nie mógł trzymać jej za rękę

W połowie lat 70. to Janusz niemal nie pożegnał się z tym światem pierwszy. To było po zdjęciach do "Zaklętych rewirów". Pozornie niegroźna infekcja przerodziła się w ciężkie zapalenie płuc. Lekarze przez kilka dni toczyli bój o życie reżysera. A kiedy się udało i Janusz wyzdrowiał, jego młodsza o 7 lat żona wydała przyjęcie. Wydarty z ramion śmierci małżonek śmiał się potem, że alkohol przyniesiony wówczas przez ich przyjaciół, pili jeszcze przez kilka lat.