Polska "Gra o tron". Drapieżny ród Piastów i szlachta - rasa panów

Jak zostało napisane we wstępie "Polskiej anarchii", książka Jasienicy tylko na pozór dotyczy przeszłości. Opisuje anarchizujący system rządzenia w XVI i XVII-wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tyle że większość do dziś jest niestety aktualna. Jednak w przeciwieństwie do opinii, że winę ponosi nasza narodowa mentalność, autor uważa, że źródłem rozkładu państwa był system rządzenia. "Polska anarchia" jest też przestrogą, jak szybko narastają podziały wokół spraw światopoglądowych, niszcząc i paraliżując zdolność do współpracy i podejmowania słusznych i koniecznych decyzji.