Polka wspomina spotkanie z Putinem. Doszło na nim do kradzieży

- Putin mówi to, co ludzie chcą usłyszeć. Bo większości z nas podoba się imperialny ton. Na zasadzie: ale im pokazaliśmy! Odegraliśmy się! Wzięliśmy rewanż za to, że nas poniżano. Poza tym ludzie obwiniają za wszystkie problemy rząd, a nie prezydenta. Car jest dobry, tylko bojarzy źli... - tłumaczy jeden z rozmówców reporterki.