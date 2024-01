Polka w Egipcie o antykoncepcji. Rząd zachęca, islam nie zabrania

Czy takie osoby mogą się otwarcie przyznać do tego, że nie chcą mieć potomstwa? To zależy przed kim. Wśród swoich przyjaciół, których zapewne wybrali według swoich upodobań oraz na podstawie podobieństw w nastawieniu do życia, najczęściej mogą głośno o tym mówić. Jednak nie każdy przyzna się do takiej decyzji przed swoimi rodzinami. Na pytania o dziecko często odpowiadają po prostu "in shaa Allah", co oznacza: "jak Bóg da". Zwrot ten jest wszechobecny w życiu muzułmanów na całym świecie. Mówiąc o czymś, co ma mieć miejsce w przyszłości zawsze trzeba dodać do tego "in shaa Allah". Wyraża się przez to uznanie, że wszystko jest w rękach Boga. Przyjęło się, że niektórzy używają tego zwrotu, gdy nie chcą wprost komuś odmówić.