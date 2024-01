Opozycjonistka wyszła za esbeka. O pracy rozmawiał tylko z kolegami

Moim zdaniem to jest chore, bo w każdej formacji są zarówno ludzie dobrzy, jak i źli. A tak po prawdzie, jak działałam w opozycji, to nigdy nie miałam do czynienia z SB, a z ZOMO i owszem. Dzisiaj jest taka narracja, że SB była zła, i ja nie twierdzę, że funkcjonariusze nie robili złych rzeczy, bo oczywiście robili, ale nie możemy wszystkich, jak leci, wrzucać do jednego worka, i mówię to ja, kobieta, która w latach osiemdziesiątych była w opozycji. W SB byli różni ludzie, dzisiaj ocenia się tamte służby tylko przez pryzmat politycznych wydarzeń, a to nie jest pełny obraz. Zresztą, najlepszym dowodem na to, że nie wszyscy w SB byli źli, jest liczba wygranych w sądach spraw o przywrócenie emerytury. Zrozumiałabym, gdyby ta sporna ustawa dotyczyła tych, co nie byli weryfikowani, ale przecież emerytury zabrano też tym, którzy przeszli pozytywną weryfikację.