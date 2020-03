"Podróż Cilki": syn bohaterki złoży pozew. "Matka nie była seksualną niewolnicą"

"Podróż Cilki" to kontynuacja bestsellera "Tatuażysta z Auschwitz", który rzekomo opowiada prawdziwe historie ocalonych z Holocaustu. Autorka obu książek była już krytykowana za mieszanie prawdy z fikcją, a teraz może nawet trafić do sądu.

Według opisu "Podróż Cilki" to "opowieść o cierpieniu, ale także o niezwykłej odwadze i harcie ducha w obliczu niesprawiedliwości i okrucieństwa". A zdaniem przybranego syna kobiety, która była pierwowzorem książkowej Cilki – obraz przedstawiony przez Morris to stek kłamstw i zniesławienie nieżyjącej macochy.

- Moja macocha nie była niewolnicą seksualną i nie robiła nic, co zostało opisane przez Morris. Ale jej wydawca nie miał nawet na tyle przyzwoitości, by odpowiedzieć na moje listy – mówił "Daily Mail" George Kovach. Pasierb Cecilii Kovachovej, którą autorka powieści przerobiła na Cilkę Klein.

W rozmowie z brytyjską prasą Kovach zapowiedział, że pójdzie ze swoimi oskarżeniami do sądu. I choć ma świadomość, że będzie go to dużo kosztowało, to zamierza domagać się sprawiedliwości.