Po reformie Czarnka nauczyciel pyta: czy znów będę musiał iść w konspirę?

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie: Teoretyczne założenia nowego przedmiotu są bardzo niebezpieczne. Historia i teraźniejszość ma być podporządkowany bieżącej polityce PiS. Ja mam odtąd uczyć, że dobre w najnowszej historii Polski było tylko to, co zrobił PiS, a wszystko, co zrobili inni, było złe. To jest wykorzystanie lekcji historii do celów czysto politycznych.