Skandal we Włocławku. Cenzurowany dziennikarz odpowiada prezydentowi

"O słabości mediów lokalnych nie mówi się za wiele. One walczą gdzieś po cichu. Jeśli ktoś zastanawia się, jak wyglądają same mechanizmy, to warto, by poznał moją historię. Oczywiście cenzura po włocławsku nie ma finezji i rozmachu. Opisuję ją, by każdy mógł zobaczyć, jak to działa na poziomie lokalnym" – napisał Witwicki, pokazując nagłówek artykułu, w którym pojawiły się wypowiedzi prezydenta Włocławka.