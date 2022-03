"Byk" w Teatrze Studio. Niechęć do "warszawki" oklaskiwana w stolicy

Mocna deklaracja emancypującej się tożsamości

Jest to więc dzieło niezwykłe z co najmniej kilku powodów, a jednym z nich jest z pewnością to, że jest na wskroś śląskie. Dwóch ważnych Ślązaków, bardzo cenionych "u siebie", ale pilnie obserwowanych także poza granicami swej "małej ojczyzny", przyjechało do stolicy i zrobiło mocny, znaczący spektakl. Opowiadają w nim Warszawie, a w zasadzie - także całej reszcie Polski, o tym, czym jest Śląsk, na czym polega jego specyfika etniczna, obyczajowa i językowa, co go od owej całej reszty Polski różni i dlaczego Śląsk jej nienawidzi - w spektaklu padają mocne słowa o "śląskiej ksenofobii".