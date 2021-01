Szczepan Twardoch o śmierci dziadka. "Umarł mój staroszek"

Choć podkreślił, że śmierć "staroszka" (jak wolał o sobie mówić zmarły) to sprawa prywatna, postanowił podzielić się z czytelnikami gazety niezwykłym życiorysem dziadka urodzonego w 1920 roku we wsi Deutsch Zernitz wRepublice Weimarskiej, czyli dzisiejszej Żernicy niedaleko Pilchowic na Śląsku.

Oni odeszli w 2020 roku

We wspomnieniach o "staroszku" Szczepan Twardoch pisze, że był jego przewodnikiem po świecie i zawiłej historii, która działa się na jego oczach. Był skarbnicą opowieści o ludziach zapamiętanych "za to, za co Jorg wyjątkowo ich cenił, albo za co stracił dla nich szacunek, wszyscy więc kontrastowi, kategoryczni".