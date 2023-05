Odeszła z korporacji i napisała o niej książkę. "Mój target został dowieziony"

Poza tym bardzo zależało mi na tym, żeby stworzyć bohatera zbiorowego. Żeby protagonistą był zespół. Jak dla mnie samotny bohater przeciwko światu to trop, który się przejadł, a na pewno nie pasowałby do korporacji, gdzie bardzo szybko zastępujesz "ja" słowem "my". I wreszcie, próbowałam przenieść dynamikę serialową do literatury – każdy rozdział wysyłałam przyjaciółce do oceny o konkretnej godzinie we czwartek, choćby nie wiem co. Przeplatałam sceny w różnych lokacjach, zmieniałam punkty widzenia, wszystko po to, by zachować dynamikę. Niech więc będzie, że to połączenie "The Office" z "Supernatural" i jesteśmy w domu.