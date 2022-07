Poszła na rozmowę o pracę. Kiedy usłyszała pytanie, zbladła

Przez lata zachodziłam w głowę, dlaczego zaoferowano mi pracę w start-upie analitycznym. Czy dlatego, że proces rekrutacyjny obnażył u mnie stopień posłuszeństwa pożądany u pracownika działu obsługi klienta i podwładnego, i domyślili się, że okażę się lojalnym popychadłem, które łatwo kontrolować? Później dowiedziałam się, że sprawę przesądził wynik z testu na studia prawnicze – zdobyłam najwyższy wynik we fragmencie, który dostałam do zrobienia. Ta świadomość wzbudziła we mnie jednocześnie butę i konsternację w związku z moją wybitną inteligencją i druzgocącą głupotą. W głębi duszy łudziłam się, że dostrzegli we mnie uśpiony i unikatowy talent. Zawsze wszystko wyolbrzymiałam.