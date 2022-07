Echa wypowiedzi Tokarczuk. Środa atakuje prowadzącego spotkanie

Środa pisze: "Paradoksalne w wypowiedzi Olgi Tokarczuk jest to, że tezę o "literaturze nie dla idiotów" wygłosiła rozmawiając z Jerzym Sosnowskim. Bardzo to subtelny, konserwatywny literat, który zdaje się niewiele z jej książki zrozumiał, tak jak nie rozumie nic (i zrozumieć zapewne nie chce) z literatury feministycznej a "Empuzjon" zanurzony jest w feminizmie. To taki typ intelektualisty, który potrafi zachwycać się papieżem i meandrami religijnej metaforyki, ale literaturę kobiecą traktuje jako "kobiecą", czyli dziwaczną i gorszą. Konserwatyści tak mają... nie żeby byli idiotami....