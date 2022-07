Uzależnił i oszukał. Po roku związku dowiedziała się prawdy o narzeczonym

O resocjalizacji nie było mowy. Acklom w późniejszych latach był pięciokrotnie skazywany na więzienie w Hiszpanii. Toczyło się przeciwko niemu śledztwo w Szwajcarii. Upór i nagłośnienie sprawy przez Carolyn Woods doprowadziło do postawienia go przed sądem w Wielkiej Brytanii. Skazano go na pięć lat i osiem miesięcy więzienia. Wiosną ubiegłego roku pojawił się news o tym, że Acklom może wcześniej wyjść na wolność, ale gdy tylko opuści zakład karny w Wielkiej Brytanii, najprawdopodobniej czeka go ekstradycja do Szwajcarii i kolejny wyrok.