O krewnej króla Polski krążą makabryczne historie. Miała się kąpać w krwi dziewic

Nie wiadomo, do jakiego stopnia hrabia zachęcał żonę do ohydnej działalności, choć najwyraźniej był jej pierwszym mentorem. Ale i Elżbieta już wcześniej miała dość okazji do wprawienia się w sztuce karania służby, skoro na co dzień zarządzała setkami chłopów w swoich majątkach. Hrabina zaczęła wymyślać własne tortury. Znudziwszy się mężowskim "patentem", przypiekała służącym genitalia rozżarzonym pogrzebaczem czy woskiem ze świec. Jednak Franciszek, jeśli tylko przebywał w zamku, nigdy nie pozwalał, by kary doprowadzały do zgonu. Dopiero po jego śmierci miało dochodzić do wypadków ze skutkiem śmiertelnym.