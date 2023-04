Prawdziwa Lukrecja Borgia. O córce papieża Aleksandra VI krążyły wstrząsające plotki

Plotki wzmagały się przy każdej sposobności. Na przykład przy okazji odnalezienia w Tybrze zwłok zamordowanego papieskiego pokojowca Pedra Calderóna oraz jednej z dwórek Lukrecji. Mówiono wówczas, że mężczyzna pewnikiem musiał zapłodnić papieską córkę, gdyż uczestniczył w jednym z wielu tajnych romansów.





Czy faktycznie Lukrecja urodziła? Nie wiadomo, choć zachowały się wymiany plotek na ten temat między księciem Ercole d’Este i Francesco Gonzagą. Jest też faktem, że trzy lata po zawarciu przez Lukrecję drugiego małżeństwa Aleksander VI wydał dwie bulle: jedną legitymizującą trzyletniego chłopca jako potomka pewnej anonimowej Rzymianki i Cezara, oraz drugą, w której uznał dziecko za własnego syna.





Wieści i domysły krążące wśród mieszkańców Rzymu zszargały reputację Lukrecji do tego stopnia, że kronikarz Girolamo Priuli z Wenecji nadał jej miano "największej z dziwek", a Matarazzo z Perugii określił ją "niosącą sztandar ladacznicą". Autorzy plotek wychodzili z założenia, że rujnując imię Lukrecji, utrudnią papieżowi ponowne wydanie jej za mąż.





Młoda gubernatorka





Cóż, ich plany się nie powiodły. Córka papieża nie mogła długo pozostawać niezamężna. Ojciec nie zamierzał bowiem rezygnować ze swojego ulubionego politycznego narzędzia. Zanim jeszcze oficjalnie rozwiązano małżeństwo z Giovannim Sforzą, do jej ręki kandydowali więc Antonello Sanseverino, syn księcia Palerno, Francesco Orsini, książę Graviny, Appiani, pan na Piombino, Ottaviano Riario, syn Cateriny Sforzy oraz Alfons Aragoński, książę Bisceglie, syn Alfonsa II, króla Neapolu.





Ostatecznie wybór Aleksandra VI padł na Alfonso, z którym Lukrecja wzięła ślub 21 lipca 1498 r. Wkrótce potem stosunki papieża z Francją zacieśniły się, wzmacniając jego siłę przeciwko Mediolanowi, sprzymierzonemu wówczas z Neapolem. 2 sierpnia 1499 r. nowy małżonek Lukrecji, poinformowany o czyhającym na niego niebezpieczeństwie przez Ascania Sforzę, uciekł z Rzymu. W ramach rekompensaty za doznany zawód miłosny papież mianował Lukrecję gubernatorką Spoleto i Foligno.





Kiedy pertraktacje Aleksandra VI z Ferrantem, królem Neapolu dobiegły końca, Alfonso mógł wrócić do Rzymu wraz z żoną. W mieście zjawili się 14 października tego samego roku, a 1 listopada papieska córka urodziła syna Roderyka. Biorąc pod uwagę majątek i bezpośredni dostęp do ojca, Lukrecja stała się jedną z trzech najbardziej wpływowych osób w Rzymie. Dużo inwestowała – na przykład w styczniu 1500 r. zakupiła majątki skonfiskowane zbuntowanym baronom za imponującą kwotę 80 tys. dukatów.





Jej małżeństwo było jednak skazane na brutalny koniec, a to ze względu na poczynania brata Lukrecji Cezara. Dążył on do całkowitej separacji z Neapolem i zacieśnienia więzi z Francją. 15 lipca 1500 r. jego ludzie targnęli się na życie Alfonsa po raz pierwszy, ale ten cudem przeżył. Ostatecznie 18 sierpnia zaufany Cezara, Michelle, aresztował ludzi księcia Alfonsa. Wówczas Lukrecja oddaliła się do ojca z prośbą o interwencję. To dało wysłannikowi brata czas na zamordowanie jej męża.





Do trzech razy sztuka





Nietrudno sobie wyobrazić, że Lukrecja mogła być wyczerpana wiecznymi zawirowaniami w życiu rodzinnym. Kolejni kandydaci na (trzeciego już) męża zaczęli zjawiać się jeszcze we wrześniu 1499 r.! W konkury stanęli tym razem Louis de Ligny, krewny francuskiego króla Ludwika XII, a później także Ottavio Colonna i Francesco Orsini, książę Graviny. Lukrecja odrzucała te zaloty. Miała wręcz stwierdzić, że "moim mężom źle się wiedzie".