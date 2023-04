Jan Kochanowski. Biografia Jana z Czarnolasu w cieniu tajemnic

Rewolucja językowa

Pierwsze próby pisarskie podejmował jeszcze we Włoszech - wówczas posługiwał się wytworną łaciną, tworząc ody, pieśni, elegie i epigramaty. Po powrocie do kraju skupiał się jednak na pisaniu w języku polskim, co zresztą było zgodne z renesansowym założeniem, według którego powinno się tworzyć w językach narodowych. Do najwcześniejszy polskojęzycznych utworów Kochanowskiego zalicza się hymn "Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary", który prawdopodobnie został napisany jeszcze w Paryżu.