Przykładna katoliczka stworzyła "fabrykę morderstw". Amy Archer-Gilligan mogła zabić nawet 50 osób

Amy Archer-Gilligan jak na swoje czasy sprawiała wrażenie wprost idealnej obywatelki. Spokojna, dobrze wychowana, regularnie chodziła do kościoła. Hojnie wspierała fundusz budowy świątyni, a na co dzień zajmowała się prowadzeniem domu opieki dla osób starszych. Książkowy przykład wzorowej chrześcijanki. A jeszcze dobitniejszy przykład na to, jak bardzo pozory mogą mylić.