Kazała polskim chłopcom kopulować dla Hitlera. "Ochotniczek nie brakowało"

To niezwykle pracowity dzień. Po rozmowie z Knipp nie ma nawet czasu, żeby usiąść i zjeść porządny obiad, nie mówiąc już o drzemce, na którą Inge bez wątpienia zasłużyła. Może uda się przymknąć oko w limuzynie SS, która rusza z kopyta w kierunku Generalnej Guberni. A konkretnie do Helenowa pod Łodzią, gdzie od kilku miesięcy funkcjonuje eksperymentalny obóz poprawy rasy nordyckiej. Wszystko powinno było zadziałać. Miało nie być żadnych kłopotów. Osobiście obiecał jej to szef placówki. Schwytani na ulicach polskich miast kilkunastoletni chłopcy mieli trafiać na badania rasowe, a później – najwartościowsi spośród nich – do Helenowa. Już dowodzący łapankami Scharführerzy mieli uczulać swoich ludzi na to, by zaganiali do ciężarówek wysokich młodych mężczyzn, niekoniecznie blondynów, bowiem to zarówno wzrost, jak i barwa tęczówek stanowią zazwyczaj poszlakę rasowej przydatności. Kolor włosów ma zdecydowanie znaczenie drugoplanowe.