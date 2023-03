Kalibabka, historia odrażająca. Dlaczego dla ludzi był bohaterem i bożyszczem?

Albo: "W pierwszej chwili był to szok, przerażenie, a jednocześnie podziw. Tak, podziw dla Pana. Że tak umiejętnie i do tego stopnia potrafił Pan wykorzystać naiwność małych idiotek. Jestem dziewczyną, ale nie zawsze staję po stronie płci pięknej. Do pewnego momentu czułam, że rozumiem cel takiego Pana postępowania. Nauczył Pan smarkule moresu, bo nie powinny pchać się do samochodu z obcym mężczyzną. (…) Ale jednego nie jestem w stanie zrozumieć. Po jaką cholerę łamał Pan życie czternastoletniej dziewczynie, bezceremonialnie ją gwałcąc?".