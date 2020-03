Nietypowo i odważnie. Treliński w "Halce" zagląda pod halkę

Nowoczesna, dynamiczna, świeża. "Halka" Trelińskiego w Operze Narodowej to niemal rewolucja, obalająca mity wokół tego dzieła i skutecznie przenosząca je do współczesności.



"Halka" Stanisława Moniuszki to w pełnym tych słów znaczeniu "opera narodowa". Obecna od dawna w rodzimym kanonie, zakorzeniona głęboko w dyskursie romantycznym, poruszająca ważkie z polskiego punktu widzenia tematy, uwikłana w toczące się od prawie dwóch wieków polskie spory.

"Halka" jaka ma być, każdy wie

Jedną z ważnych konsekwencji tych wszystkich punktów, umieszczających "Halkę" na stałe na mapie polskiej kultury, jest cały zestaw schematów interpretacyjnych i oczekiwań widzek i widzów co do inscenizacji tego utworu. Mówiąc krótko: każda Polka i każdy Polak, którzy mają jakiekolwiek pojecie o operze, dokładnie wiedzą, jak powinna wyglądać "Halka", w jakiej scenografii powinna być pokazywana, a nawet jakie kostiumy powinny nosić aktorzy i aktorki.

W swoim najnowszym spektaklu, który premierę miał w połowie grudnia w Wiedniu, a teraz doczekał się polskiej wersji na scenie stołecznej Opery Narodowej, reżyser Mariusz Treliński dokonał prawdziwej rewolucji. Obalił wszystkie schematy interpretacyjne, zignorował wszystkie oczekiwania co do inscenizacji, wyrwał ten utwór z okowów mitów i stereotypów.

Współcześniej, nowocześniej

Pierwszy z nich głosi, że "Halka", choć wielka i narodowa, jest w zasadzie jednak ramotą, nienowoczesnym utworem, który jest mocno przygnieciony ciężarem tradycji. Treliński udowadnia, że wcale tak nie musi być i można "Halkę" mocno uwspółcześnić, zachowując jednocześnie jej znaczenia, wymiar i charakter. W swoim spektaklu z powodzeniem wykorzystuje bardzo nowoczesne środki, na wskroś dzisiejsze pomysły, o których nawet nie śniło się wcześniejszym inscenizatorom. Widać to choćby bardzo wyraźnie w grze aktorek i aktorów, która jest bardzo nowoczesna. To nie są sztywne figury poruszające się ze sztuczną gracją, to są żywi ludzie, odgrywający na scenie momenty z prawdziwego życia.