Nie żyje Stanisław Świątek. Miał 71 lat

Świątek wpadł w trakcie rewizji. Zwolniono go z internowania i od razu aresztowano pod zarzutem rozpowszechniania treści mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy i szkalujących ustrój społeczno-polityczny PRL. Po 16-mięsięcznym procesie sprawę zakończyła amnestia z 21 lipca1983 roku. Niezweryfikowany, pozbawiony prawa wykonywania zawodu dziennikarz wyjechał do Francji, gdzie mieszkał i pracował do roku 1997.