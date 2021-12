"Nie wierzyłem, że znajdziemy ludzkie szczątki". Po ekshumacjach był czas na barszcz

Armia Czerwona drukowała dla wojskowych kucharzy specjalne poradniki o tym, co można na danym terenie znaleźć do jedzenia. Jeden taki przeglądałem. Opisywano warunki terenu, jakie rośliny można znaleźć i które nadają się do jedzenia, np. podagrycznik. Pisano, że jest zdrowy i można wcinać go w każdej ilości. Do tego pokrzywa, z której można zrobić sałatkę. Które jagody można jeść, a których nie tykać. Trzecia Rzesza bombardowała kuchnie polowe, bo wiedzieli, że to osłabia morale żołnierzy. Każdy radziecki żołnierz potrafił więc sam sobie coś ugotować. Gdy wychodzili walczyć, mieli przy sobie menażki, zapałki, kilka ziemniaków. Wystarczyło znaleźć sobie kilka grzybów czy kępki podagrycznika.