Nauczyciele nie chcą szkół Czarnka. Zadali ważne pytania

Ordyniec kontynuuje: - Od 20 lat organizuję wycieczki historyczne. Uważam, że każdy, jeśli tylko może, powinien w ciszy i zadumie pojechać do Auschwitz i Birkenau. To daje do myślenia. Jeśli minister edukacji chce mi w tym pomóc, to chętnie przyjmę taką pomoc finansową w organizacji wyjazdu. Ale boję się, że nie o to mu chodzi, bo PiS - jak w PRL-u - dąży do centralizacji w każdej dziedzinie, także w edukacji. To całkowicie błędny kierunek. Musimy pamiętać do czego w historii doprowadziło "kształtowanie człowieka".