Pisarz "przewidział" podboje Putina. Tak ma wyglądać świat za 30 lat

Ciąg dalszy nastąpi?

Ale "Trzecie imperium" to nie tylko gloryfikowanie historii, lecz przede wszystkim "przewidywanie" przyszłości Rosji. Autor już w 2006 r. pisał m.in. o wojnie Rosji z Gruzją (w prawdziwym świecie rozpoczęła się w 2008 r.), zajęciu Krymu (2014 r.) czy wreszcie inwazji na Ukrainę (2022 r.). Juriew "pomylił się" co do dat, jednak zbieżność fikcji literackiej z faktycznymi wydarzeniami jest zaskakująco trafna. Co jeszcze "przewidział" autor "Trzeciego imperium"?