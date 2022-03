Czegoś takiego jeszcze nie było. J.K Rowling odpowiada Putinowi

Wojna w Ukrainie trwa już ponad miesiąc. Władimir Putin dał rozkaz do inwazji 24 lutego nad ranem. Jego plan szybkiego przejęcia kontroli nad Ukrainą nie powiódł się. Rosja dziś mierzy się z potężnymi sankcjami. Kto by się spodziewał, że Putin porówna sytuację Rosji do... afery z J.K. Rowling.