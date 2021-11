Skandal z J.K. Rowling. Autorka "Harry Potter" nie liczy się dla twórców filmów

Do tego grona dołączyły też serwisy MuggleNet i The Leaky Cauldron. Są to jedne z najstarszych (założone w 1999 i 2000 r.) i najbardziej znaczących internetowych społeczności fanów "Harry'ego Pottera". Na stronach pojawiła się deklaracja, która mówiła wyraźnie, że wielbiciele twórczości Rowling odcinają się od jej poglądów.