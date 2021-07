Najgroźniejszy seryjny morderca, Ted Bundy, powraca. Przyjaciółka długo wierzyła w jego niewinność

Autorka rzuca też inne światło na to, co zostało przez nią napisane w latach 80. Z większym już dystansem patrzy na to, jak sama postrzegała Teda. Po dwóch dekadach od wydania książki zastanawia się, czy to nie ona przyczyniła się do rozsławienia seryjnego mordercy. "Chciałam ostrzec czytelniczki, że zło potrafi być obleczone w pozłotko. Chciałam uratować je przed sadystycznymi socjopatami, którzy nadal krążą po świecie, szukając ofiar" - tłumaczy.