Na pierwsze spotkanie gangster wybrał kościół. To nie był przypadek

Łykałem wszystko, nie zastanawiając się, czy to prawda – jak niby miałem odróżnić ją od fałszu? Przecież dopiero wkraczałem do świata, który, jak większość ludzi, znałem z gazet, telewizji czy filmów… Nawet jeszcze nie byłem na progu – próg dopiero majaczył gdzieś w oddali. A obok mnie, w kościelnej ławie, siedział człowiek, który ten świat kreował, rządził nim, był jego wielką legendą. W co miałem nie wierzyć, na jakiej podstawie? Ochraniający go faceci w czerni tylko uwiarygadniali jego słowa i jego wizerunek – skoro chronili go jak największy skarb, widocznie czymś na to zasłużył.