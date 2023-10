Moon Knight - recenzja komiksu wyd. Egmont

Było to w 2018 r. i od tamtej pory albumy "Moon Knight" bardzo rzadko (w porównaniu do serii poświęconych popularniejszym herosom) trafiały na polski rynek. W 2022 r. o Księżycowym Rycerzu zrobiło się nieco głośniej za sprawą bardzo dobrego serialu (86 proc. na RottenTomatoes) na Disney+, gdzie w tytułową postać wcielił się Oscar Isaac. Teraz Egmont postanowił sięgnąć do archiwów z napisem "Marvel Classic" i zaprezentować polskim czytelnikom "Jeden z najsłynniejszych komiksów o Marcu Spectorze".