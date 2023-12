Odwołana premiera, rezygnacja Moniki Strzępki. Głośno po skandalu w warszawskim Teatrze Dramatycznym

- Jasne, każdy dyrektor i dyrektorka chce i w jakimś sensie ma też prawo "przebudować" sobie zespół - mówi anonimowo osoba obserwująca polski teatr i zawodowo z nim związana. - Ale po pierwsze trzeba to robić z poszanowaniem prawa pracy, z szacunkiem do ludzi. Strzępka nie pomogła sobie, głosząc od początku swojego dyrektorowania wizję teatru jako wielkiej wspólnoty. Bo co to za wspólnota, z której zwalnia się ludzi z kredytami do spłacenia i dziećmi na utrzymaniu. Jej mocne deklaracje ideowe szybko okazały się mieć niewiele wspólnego z jej rzeczywistymi decyzjami. I z traktowaniem niektórych osób.