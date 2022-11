Dyrektorka warszawskiego teatru odwołana przez wojewodę. Radziwiłł oburzony "uwłaczaniem kobiecej godności"?

- Wojewoda nie może ingerować w treści programowe ani merytoryczne realizowane przez dyrekcję teatru. Ocena etyczna lub ideologiczna organu nadzoru nie ma tu nic do rzeczy - komentuje dla WP dr Rafał Cieślak z Zakładu Nauk Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - Co prawda wojewoda mazowiecki podnosi argument niezgodności koncepcji programowej kandydatki na dyrektorkę z wymogami organizatora konkursu, czyli m.st. Warszawy, ale wydaje się, że jest to zbyt daleko idące. Od weryfikacji koncepcji na tym poziomie są komisja konkursowa i prezydent miasta. Oczywiście, nie każdemu może odpowiadać oferta programowa tej czy innej instytucji kultury, ale tak uzasadnione rozstrzygnięcie wojewody - a nie przypominam sobie analogicznych sytuacji z przeszłości - stanowi dość niebezpieczny krok w kierunku nadużywania funkcji nadzorczej państwa w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego.