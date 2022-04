Zakonnik uwodził i gwałcił. O jego sekcie powstał spektakl

Uwiedzione i skrzywdzone

Ale to nie on jest głównym bohaterem tego spektaklu. To opowieść poszkodowanych, tytułowych "umiłowanych", które bardzo długo naprawdę wierzyły, że Paweł M. chce dla nich jak najlepiej, a praktyki, jakie wobec nich stosuje, mają dobroczynne działanie. Dzięki przedstawieniu mogą one wreszcie zabrać głos i opowiedzieć, co je spotkało.