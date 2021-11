"Dziady" Mai Kleczewskiej celem nagonki prawicowych polityków. Teatr wyprzedał wszystkie bilety do końca roku

O spektaklu pisał dla Wirtualnej Polski Przemek Gulda: "Jednym z najważniejszych tematów przedstawienia jest podłość i hipokryzja władzy. Ich wyrazicielem jest w spektaklu Senator, brawurowo zagrany przez Jana Peszka. To postać potworna i mała jednocześnie, wyprana z dawnego ideowego zaangażowania, zaślepiona absolutnym charakterem swojej władzy i przerażona możliwością jej utraty. (...) Zamknięty w dobrze chronionej twierdzy, otoczony zakłamanymi pochlebcami, nie dopuszcza do siebie niczego, co mogłoby zepsuć jego samozadowolenie".