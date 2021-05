Miłoszewski: 30 proc. artystów żyje poniżej minimalnego wynagrodzenia

"To nie jest system dla mnie, to nie jest system dla Krystyny Jandy, to nie jest system dla Zbigniewa Hołdysa" - zaznaczył pisarz Zygmunt Miłoszewski. Jeden z członków Zespołu Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, która zorganizowała w czwartek konferencję prasową poświęconą skierowanemu właśnie do konsultacji projektowi ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.