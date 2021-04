Krystyna Janda ostro ws. obostrzeń. "Oj, brzydko się bawicie"

W dalej części swojego wpisu wspomniała o tym, czego widzowie mogą spodziewać się po 29 maja. Ale też nie jest przekonana do końca, że uda się otworzyć teatry. Z jej słów bije rezygnacja. "No nic może wyczekiwaną 'Aleję zasłużonych' i 'Zapiski z wygnania' zaplanowane na 1,2,3,4 czerwca zagramy. Może... W Teatrze Polonia i Och-Teatrze, jeśli ruszymy, w czerwcu PIĘĆ PREMIER! Może do zobaczenia kochani" – zakończyła. Jedna z internautek pod wpisem Jandy skomentowała dobitnie, że tak się niszczy teatr i artystów. "Zastanawiam się komu uda się to przetrwać" – napisała.