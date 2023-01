Mateusz Morawiecki przestrzelił z żartem o Tusku. Internauci nie kryją, co o tym myślą

"Lektura na niedzielny wieczór chyba gotowa", napisał, udostępniając zdjęcie książki "The Tusk That Did The Damage". I oczywiście dowcip miał polegać na grze słów i "Tusku, który wyrządził krzywdę". Tyle tylko, że tusk, który przeciwnicy byłego premiera usilnie "tłumaczą" jako jego nazwisko to z angielskiego ni mniej, ni więcej, jak tylko "kieł". Dodać można, że kilka lat temu Donald Tusk zagadnięty przez dziennikarza przyznał mu rację, że "tusk" to nazwa psa pasterskiego.