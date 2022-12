"Miał w sobie magnes erotyczny". Książka Rymanowskiego odsłania ojca premiera

Lech Wałęsa powiedział w 2019 roku: - W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów! Zdrajca! Wiedziałem, że on sobie nie nakozaczy, bo nie za dużo potrafi i nic nie zrobi, więc olaliśmy to. Dzisiaj oni za bohaterów się mają, a oni chcieli nas rozbić. To przecież my zwyciężyliśmy, tą "dużą" Solidarnością, kompromisami, bo inaczej nie dałoby się zwyciężyć.