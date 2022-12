Nie ma go na żadnych zdjęciach. Nieślubny syn Kornela Morawieckiego wyznał prawdę o ojcu

Sobota, czerwiec 2021, jeszcze sporo czasu do zachodu słońca. Wracając do domu po całym dniu rozmów we Wrocławiu, odbijam z trasy S8 na Wieruszów. Wkrótce docieram do Przywor, małej miejscowości w województwie łódzkim. Korzystam z GPS, ale będąc u celu podróży, nie mogę znaleźć wskazanego numeru. Drewniany domek jest osłonięty zagajnikiem, tak że z drogi jest praktycznie niewidoczny. Gdy go w końcu odnajduję, natychmiast rzuca się w oczy jego skromność. Przypominam sobie wpis, na jaki natrafiłem na jednym z lokalnych forów internetowych: