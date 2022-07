Manuela Gretkowska o aferze Lisa. Kobiety nie są przemocowe?

Wyznanie Kim wywołało burzę w mediach społecznościowych. Sam Tomasz Lis odniósł się do tego kolejnym wpisem na Twitterze: "Ostatnie lata uczą wielu rzeczy. Na przykład tego: nie każdy donos zawiera fakty, nie każde oskarżenie to obiektywna prawda". Swoje trzy grosze dorzuciła także Manuela Gretkowska, która nie opowiedziała się jednoznacznie po żadnej ze stron. A zamiast tego zasugerowała, że gdyby "Newsweekiem" rządziła kobieta, to do mobbingu by nie doszło.