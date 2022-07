Tomasz Lis reaguje na wpisy dawnych współpracowników. "Nie każdy donos zawiera fakty"

Po ujawnieniu niewłaściwych zachowań dziennikarza wobec pracowników "Newsweeka" nowym naczelnym gazety został Tomasz Sekielski. Ten w pierwszym wstępniaku potwierdził, że sam doświadczył autorytarnych zapędów Lisa. Głos zabrała również Renata Kim, przyznając, że to ona złożyła donos do HR na byłego szefa. Tomasz Lis krótko to skomentował.